Na emissão desta quarta-feira, dia 17 de novembro, de "Casa Feliz", da SIC, João Baião viajou de comboio de Lisboa para o Porto. Durante a viagem, o apresentador ajudou uma passageira com as malas.

Para agradecer a ajuda, a espectadora enviou uma mensagem especial para o apresentador. "Não tendo outra forma de o fazer, peço-vos o favor de fazerem chegar esta mensagem de enorme agradecimento ao senhor João Baião. Ontem por volta das 10h00, na Estação de Campanhã, interrompeu o seu trabalho para me ajudar com as malas, uma que vez que eu não as conseguia retirar sozinha do comboio para o cais e ter outros passageiros atrás, à espera da sua vez para sair, e que nada fizeram", leu Diana Chaves.

"Só reparei que era ele no cais e fiquei tão admirada que nem lhe agradeci com um simples obrigada, o que me ficou a pesar na consciência. Este gesto tão simples só veio reforçar o que nos transmite na TV, que é uma pessoa com um enorme coração, sensibilidade e educação. Um grande beijinho para ele e um enorme obrigada", elogiou a espectadora, deixando João Baião emocionado.