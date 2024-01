Na emissão desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, de "Casa Feliz", João Baião e Diana Chaves conheceram a história da família de Marco Sousa. O momento emocionou os apresentadores e os espectadores do programa da SIC.

"Foi de um dia para o outro que a vida de Rosa e Marco Sousa mudou e são os protagonistas de uma história que não imaginavam enfrentar", resume a produção do programa da SIC, que adianta que Marco foi diagnosticado com esclerose múltipla e a vida da família mudou drasticamente.

Na conversa com João Baião e Diana Chaves, Rosa contou que deixou de trabalhar para cuidar do marido que tem 90 % de incapacidade para trabalhar e que vivem apenas com a baixa de Marco e de ajudas de amigos. "Se não fosse os amigos nós não tínhamos o que comer”, confessou.

Para ajudar, o filho Luís , de 19 anos, vendeu a sua Playstation. "Não te preocupes mãe. Vendi a Playstation para nós comermos", contou. A história deixou Diana Chaves e João Baião em lágrimas.

No programa "Casa Feliz", o jovem foi surpreendido e recebeu uma Playstation. "É um pequenino presente", disse o apresentador da SIC. "É simbólico, mas a Playstation fez questão de retribuir esse teu gesto", acrescentou Diana Chaves.

Veja aqui o vídeo.