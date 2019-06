As gravações da segunda temporada de "Elite" arrancaram no início de janeiro e estão a decorrer em Madrid, no centro de produção da Netflix. E o regresso da série, para a segunda temporada, já tem data marcada.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Miguel Bernardeau (Guzmán) e Danna Paola (Lu) anunciaram que os novos episódios estreiam em setembro no serviço de streaming.

"Elite" centra-se no dia a dia dos estudantes de Las Encinas, um grupo da alta sociedade espanhola. Mas o ambiente na escola vai mudar radicalmente com a chegada de novos alunos: "Quando três jovens provenientes da classe operária se inscrevem na escola mais elitista de Espanha, o conflito entre estudantes ricos e pobres conduz à tragédia", assinala a Netflix.

"O choque entre aqueles que têm tudo e aqueles que não têm nada a perder cria a tempestade perfeita que, no fim, acaba em assassinato. Quem está por trás do crime? Será um desses recém-chegados de um mundo diferente? Ou haverá algo mais profundo escondido por debaixo da superfície?", acrescenta o serviço de streaming.