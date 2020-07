As férias de verão começaram há pouco, mas o elenco de "Elite" não vai poder aproveitar o calor fora do colégio Las Encinas. As gravações da quarta temporada da série espanhola já arrancaram e a Netflix já revelou as primeiras imagens de bastidores.

Ao revelar as fotografias das gravações, o serviço de streaming confirmou também os rumores sobre os atores que se juntaram ao elenco. Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch vão vestir a pele dos novos estudantes da escola da série.

Nas redes sociais, Manu Ríos é o grande destaque e foi recebido "de braços abertos" pelos fãs da série. O jovem deu-se a conhecer através do Youtube, onde interpreta vários versões de canções populares, mas a sua popularidade mundial começou a crescer através do Instagram, onde soma mais de 5,4 milhões de seguidores.

Além da presença forte nas redes sociais, Ríos participou nos programas "Tú Sí Que Vales" e "Cantame Como Pasó".

Mas as novas contratações não agradaram a alguns dos espectadores. Nas redes sociais, vários fãs criticaram a produção por preferir "influencers a atores".

Leias as reações: