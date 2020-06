"Quiz", minissérie sobre a história verídica do escândalo televisivo no programa "Quem quer ser Milionário?", estreou esta segunda-feira, dia 1 de junho, na HBO Portugal. Os episódios da nova produção estreia semanalmente, às segundas-feiras, no serviço de streaming.

A minissérie, baseada em factos reais, "narra o escândalo mais ultrajante e inacreditável da história da televisão e de todo o conteúdo por detrás das manchetes". "'Quiz' conta a história de Charles Ingram, um ex-major do exército britânico, que causou um grande tumulto no início de 2000, depois de ter sido apanhado numa burla, para ganhar um milhão de libras no programa 'Quem Quer Ser Milionário?'", conta a HBO Portugal em comunicado.

"Numa análise à cobertura feita pela imprensa, 'Quiz' explora como Ingram, a sua esposa Diana e o cúmplice, Tecwen Whittock, que estava sentado na plateia do programa, escaparam ao assalto em televisão, antes de serem apanhados e julgados", acrescenta o serviço de streaming.

Escrita por James Graham e realizada por Stephen Frears, a minissérie, dividida em três partes, é protagonizada por Michael Sheen ("Masters of Sex"), Matthew MacFayden ("Succession"), Sian Clifford ("Fleabag"), Helen McCrory ("Peaky Blinders") e Mark Bonnar ("Catastrophe").