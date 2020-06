Em 2001, no início do auge da popularidade do "Quem Quer Ser Milionário?" (Reino Unido), o britânico Charles Ingram ganhou o prémio máximo de um milhão de libras no concurso televisivo. A vitória levantou duvidas, o programa foi analisado ao detalhe e o esquema foi revelado.

Durante o concurso, o participante contou com a ajuda da sua esposa, Diana, que ia tossindo para revelar a resposta correta. O casal teve ainda a ajuda do colega Tecwen Whittock e todos foram condenados por fraude.

No Youtube, a produção britânica do "Quem Quer Ser Milionário?" disponibilizou a gravação do programa com uma análise de detalhada do esquema preparado pelo casal britânico.

A história do maior escândalo de "Quem quer ser Milionário?" é agora contada na nova série da HBO - "Quiz" estreou esta segunda-feira, dia 1 de junho, no serviço de streaming.