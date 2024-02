"The Regime" estreia-se a 4 de março na HBO Max, que revelou esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o trailer da primeira temporada.

A minissérie de seis episódios é protagonizada por Kate Winslet e realização é de Stephen Frears ("A Rainha") e Jessica Hobbs ("The Crown"). Já o guião ficou a cargo de Will Tracy ("Succession").

Além de Kate Winslet, o elenco conta com Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Martha Plimpton.

"The Regime" conta a história de um ano dentro das paredes do palácio de um regime europeu moderno que começa a desmoronar-se.

"A série sombria e cómica de seis episódios conta a história da vida dentro dos muros de um regime autoritário moderno à medida que começa a desmoronar-se. Depois de algum tempo sem sair do palácio, a chanceler Elena Vernham (Kate Winslet) começa a entrar em paranoia e a sentir-se instável quando recorre a um soldado volátil, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), como um confidente improvável", adianta a HBO Max.

À medida que a influência de Zubak sobre a chanceler continua a crescer, as tentativas de Elena de expandir o seu poder acabam por resultar na fractura do palácio e do país à sua volta.

Veja o trailer: