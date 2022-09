"Três influenciadores de sucesso orientam três seguidores para que encontrem a sua cara-metade, na esperança de trocar os 'gostos' digitais por amores reais": este é o ponto de partida de "¿A quién le gusta mi follower?" ("Quem Gosta do Meu Seguidor?"), o novo dating show da Netflix.

A primeira temporada estreia-se esta quinta-feira, dia 8 de setembro, e conta com seis episódios de aproximadamente 45 minutos.

O primeiro programa de encontros espanhol do serviço de streaming é apresentado por Luján Argüelles, estrela da televisão espanhola conhecida por ter conduzido programas como "Cuatro al día" ou "¿Quién quiere casarse con mi madre?", e é uma das grandes apostas de setembro da Netflix em Espanha.

O formato conta com a participação de três dos maiores influenciadores de Espanha. A atriz e cantora Jedet, Aroyitt e Jonan Wiergo vão estar ao lado de Luján Argüelles em "Quem Gosta do Meu Seguidor?", programa produzido pela Boxfish ("Celebrity Bake Off").

"Eles [Jedet, Aroyitt e Jonan Wiergo] são pessoas super originais, divertidas e muito generosas porque deram o melhor de si. São muito livres e até um pouco caóticos, mas fundamentalmente honestos com quem são", sublinha Luján Argüelles em entrevista ao jornal El Periodico.

Apolo, Pixxbe e Sergio são os concorrentes do programa da Netflix e prometem dar que falar.

Veja o teaser: