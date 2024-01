"Bailando con las estrellas", a edição espanhola de "Dança com as Estrelas", estreou-se este fim de semana e o influencer Jonan Wiergo foi um dos destaques da primeira gala.

No programa, o jovem espanhol tem a seu lado o dançarino David Díaz. Segundo a imprensa local, é a primeira vez que um concurso de dança em Espanha conta com um par formado por dois rapazes, o que tem sido aplaudido pelo público, em especial pela comunidade LGTBIQ+.

Durante a estreia do programa da Telecinco, a produção sublinhou que deu total liberdade aos concorrentes para escolherem os seus pares. De acordo com o canal, Jonan Wiergo pediu para dançar com um rapaz.

"O facto de sermos o primeiro casal rapaz-rapaz num programa de dança na televisão e sermos uma pequena referência, deixa-me super orgulhoso. Se com isto ajudarmos alguém já me sinto super feliz", confessou o bailarino David Díaz. "Quando eles me contaram, disse que tinha que dançar com outro rapaz", contou o influencer que soma mais de 640 mil seguidores no Instagram.

Nas redes sociais, a dupla foi aplaudida pelos espectadores.