"The Influencer", o novo reality show sul-coreano da Netflix, estreou-se esta terça-feira, dia 6 de agosto. Os episódios do concurso estreiam-se semanalmente, às segundas-feiras, no serviço de streaming.

O reality show conta com a participação de 77 influenciadores da Coreia do Sul. "Setenta e sete das maiores estrelas das redes sociais sul-coreanas competem em vários desafios concebidos para pôr à prova a sua capacidade de chamar as atenções", resume a Netflix.

"O último resistente vai receber o título de principal influenciador da Coreia", adianta o serviço de streaming.

Jang Geun-seok, Risabae, Pani Bottle, Jin Yong-jin, Shim Euddeum e Daedo Library, além do TikToker Xiajiu, que tem 27,5 milhões de seguidores, são alguns dos concorrentes.