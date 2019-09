Melhor Série Dramática:

“Better Call Saul” (AMC)

“Bodyguard” (Netflix)

“A Guerra dos Tronos” (HBO)

“Killing Eve” (AMC/BBC America)

“Ozark” (Netflix)

“Pose” (FX)

“Succession” (HBO)

“This Is Us” (NBC)

Melhor Série Cómica:

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon Prime)

“The Good Place” (NBC)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime)

“Boneca Russa” (Netflix)

“Schitt’s Creek” (Pop)

“Veep” (HBO)

Melhor Minissérie:

“Chernobyl” (HBO)

“Escape at Dannemora” (Showtime)

“Fosse/Verdon” (FX)

“Sharp Objects” (HBO)

“When They See Us” (Netflix)

Melhor Telefilme:

“Black Mirror: Bandersnatch” (Netflix)

“Brexit” (HBO)

“Deadwood: The Movie” (HBO)

“King Lear” (Amazon Prime)

“My Dinner with Herve” (HBO)

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Emilia Clarke (“A Guerra dos Tronos”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Viola Davis (“Como Defender um Assassino”)

Laura Linney (“Ozark”)

Mandy Moore (“This Is Us”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Robin Wright (“House of Cards”)

Melhor Ator numa Série Dramática:

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Kit Harington (“A Guerra dos Tronos)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Billy Porter (“Pose”)

Milo Ventimiglia (“This Is Us”)

Melhor Atriz numa Série Cómica:

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)

Natasha Lyonne (“Boneca Russa”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”)

Melhor Ator numa Série Cómica:

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Ted Danson (“The Good Place”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Bill Hader (“Barry”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme:

Mahershala Ali (“True Detective”)

Benicio Del Toro (“Escape at Dannemora”)

Hugh Grant (“A Very English Scandal”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Jharrel Jerome (“When They See Us”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme:

Amy Adams (“Sharp Objects”)

Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”)

Aunjanue Ellis (“When They See Us”)

Joey King (“The Act”)

Niecy Nash (“When They See Us”)

Melhor talk show de variedades:

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Melhor programa de competição:

“The Amazing Race” (CBS)

“American Ninja Warrior” (NBC)

“Nailed It” (Netflix)

“RuPaul’s Drag Race” (VH1)

“Top Chef” (Bravo)

“The Voice” (NBC)

