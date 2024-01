A 75.ª edição dos Emmys decorreu na madrugada desta segunda para terça-feira, no Microsoft Theater, em Los Angeles, e premiou as melhores produções televisivas do último ano. A cerimónia, que geralmente decorre em setembro, foi adiada pela primeira vez em mais de 20 anos devido às greves em Hollywood - o último adiamento aconteceu em 2001, devido aos atentados do 11 de Setembro.

"The Bear", que pode ser vista no Disney+, foi a grande vencedora. A série criada Christopher Storer por (“Ramy”, “Eighth Grade”) conquistou 10 Emmys, incluindo o de Melhor Série de Comédia. O protagonista Jeremy Allen White levou para casa o galardão de Melhor Ator numa Série de Comédia e Ebon Moss-Bachrach venceu na categoria Melhor Ator Secundário em Série de Comédia.

Nos Creative Arts Emmy Awards, entregues no início do mês, "The Bear" já tinha conquistado cinco estatuetas, duplicando as vitórias na gala desta segunda-feira.

"Rixa", da Netflix, foi uma das grandes surpresas da noite. Elogiada pela crítica, a série com Steven Yeun e Ali Wong arrecadou oito Emmys, tal como "The Last of Us", da HBO Max, mas conquistou vitórias nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).

Já "Succession", da HBO Max, estava na corrida em 27 categoria, a maior conquista para uma série de televisão, e conquistou seis, incluindo o Melhor Série Dramática, pela quarto vez consecutiva.

O elenco de "Succession", que chegou ao fim em 2023, também foi premiado na cerimónia. Kieran Culkin venceu o Emmy de Melhor Ator numa Série Drama e Sarah Snook o de Melhor Atriz numa Série Dramática. Matthew Macfadyen foi cosiderado o Melhor Ator Secundário em Série Dramática.

"The White Lotus", de Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened", também triunfou na cerimónia, vencendo em cinco categorias. Jennifer Coolidge, uma das estrelas da série da HBO, conquistou o Emmy de Melhor Atriz Secundária em Série Dramática.

"Bem-Vindos ao Wrexham", série documental que acompanha a jornada do Wrexham AFC depois de ser comprado por Rob McElhenney e Ryan Reynolds, também triunfou na 75.ª edição dos Emmys, vencendo em cinco categorias.

Na cerimónia, Elton John ganhou o Emmy de Melhor Especial de Variedades ao Vivo pelo film-concerto "Elton John: Farewell from Dodger Stadium", do Disney +. Com a conquista, o cantor britânico tornou-se na mais recente estrela a alcançar o cobiçado status "EGOT".

Reencontros e uma mãe a contar o tempo

As luzes da sala acenderam-se à uma da manhã em ponto (hora de Portugal continental). Anthony Anderson, que soma 11 nomeações pelo seu papel em "Black-ish", foi o anfitrião da 75.ª cerimónia dos Emmys, que arrancou com um momento musical dedicado às canções dos genéricos de séries.

A gala arrancou na 'sala de estar' do apresentador, que esteve acompanhado pela sua mãe, Doris Bowman, e por Travis Barker, dos Blink-182.

A primeira grande surpresa da noite foi Christina Applegate, que subiu a palco no arranque da noite. A atriz, de filmes como "Não Digam à Mamã Que a Babysitter Morreu" e "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy", revelou em agosto de 2021 que e tem esclerose múltipla e recebeu uma grande salva de palmas.

Em lágrimas, a protagonista da tragicomédia da Netflix "Dead to Me" (2019) agradeceu o carinho dos colegas. "Não precisamos aplaudir cada vez que faço alguma coisa", gracejou.

No monólogo de abertura, que terminou com uma ovação, o ator explicou que a sua mãe iria interromper todos os discursos longos. Sem hesitar, Doris Bowman interrompeu o filho e pedi-lhe para ir "direto ao assunto".

Nomeada na categoria Melhor Atriz Secundária em Série Comédia, Ayo Edebiri, da série "The Bear", do Disney+, foi a primeira estrela a subir a palco para receber um galardão. Alex Borstein (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Janelle James (“Abbott Elementary”), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”), Juno Temple (“Ted Lasso”), Hannah Waddingham (“Ted Lasso”) e Jessica Williams (“Shrinking”) também estavam nomeadas.

A mãe do apresentador voltaria a chamar a atenção minutos depois, ao interromper o discurso de Jennifer Coolidge, que conquistou o seu segundo Emmy da carreira. Ao receber o prémio de Melhor Atriz Secundária em Série Dramática, a atriz de "The White Lotus" agradeceu ao criador da série, Mike White, a e a todo "os gays diabólicos".

"Tive um pequeno sonho na minha pequena cidade e todos disseram que era impraticável e rebuscado... Mas afinal aconteceu! Não desistam dos vossos sonhos", rematou Jennifer Coolidge.

A gala ficou também marcada pelo reencontro do elenco de "Cheers", série que conquistou 28 Emmys ao longo de 11 temporadas. O segmento contou com a participação de grande parte do elenco, incluindo Kelsey Grammer, Ted Danson , Rhea Perlman e John Ratzenberger, que voltaram ao famoso bar.

Pouco depois, foi a vez do elenco de "Anatomia de Grey" se reuniu em palco. Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, Chandra Wilson e James Pickens Jr., que fizeram parte da primeira temporada da série, reencontram-se na cermónia e lembraram o sucesso da série.

A noite ficou ainda marcada por um segmento especial do "Saturday Night Live", com Tina Fey e Amy Poehler. A dupla juntou-se para anunciar a conquista de Elton John, que se juntou ao restrito clube "EGOT".

Como sempre, na cerimónia foram homenageadas as estrelas que partiram no último ano. Em palco, Charlie Puth interpretou o tema " See You Again", que fez parte da banda sonora de "Velocidade Furiosa 7".

O tributo recordou, por exemplo, Peewee Herman, Harry Belafonte, Angela Lansbury ou Angus Cloud. O cantor e o duo The War and Treaty interpretaram ainda uma versão do tema de "Friends", em memória de Matthew Perry.

LISTA DE NOMEADOS DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

(veja aqui a lista completa de nomeados)

Melhor Série Dramática:

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession - VENCEDOR

The White Lotus

Yellowjackets

Melhor Série de Comédia:

Abbott Elementary

Barry

The Bear - VENCEDOR

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Homicídios ao Domicilio

Ted Lasso

Wednesday

Melhor Minissérie:

Rixa - VENCEDOR

Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones and the Six

Fleishman em Apuros

Obi-Wan Kenobi

Melhor Ator numa Série de Comédia:

Bill Hader (“Barry”)

Jason Segel (“Shrinking”)

Martin Short ("Homicídios ao Domicilio")

Jason Sudeikis (Ted Lasso”)

Jeremy Allen White (“The Bear”) - VENCEDOR

Melhor Atriz numa Série de Comédia:

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”) - VENCEDORA

Natasha Lyonne (“Poker Face”)

Jenna Ortega (“Wednesday”)

Melhor Ator numa Série Dramática:

Jeff Bridges (“The Old Man”)

Brian Cox (“Succession”)

Kieran Culkin (“Succession”) - VENCEDOR

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Pedro Pascal (“The Last of Us”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Sharon Horgan (“Bad Sisters”)

Melanie Lynskey (“Yellowjackets”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Bella Ramsey (“The Last of Us”)

Keri Russell (“A Diplomata”)

Sarah Snook (“Succession”) - VENCEDORA

Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme:

Taron Egerton (“Black Bird”)

Kumail Nanjiani (“Welcome to Chippendales”)

Evan Peters (“Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer”)

Daniel Radcliffe (“Weird: The Al Yankovic Story”)

Michael Shannon (“George & Tammy”)

Steven Yeun (“Rixa”) - VENCEDOR

Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme:

Lizzy Caplan (“Fleishman em Apuros”)

Jessica Chastain (“George & Tammy”)

Dominique Fishback (“Swarm”)

Kathryn Hahn (“Tiny Beautiful Things”)

Riley Keough (“Daisy Jones & the Six”)

Ali Wong (“Rixa”) - VENCEDORA

Melhor Ator Secundário em Série Dramática

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Nicholas Braun ("Succession")

Michael Imperioli ("The White Lotus")

Theo James ("The White Lotus")

Matthew Macfadyen ("Succession") - VENCEDOR

Alan Ruck ("Succession")

Will Sharp ("The White Lotus")

Alexander Skarsgård ("Succession")

Melhor Atriz Secundária em Série Dramática

Jennifer Coolidge (“The White Lotus”) - VENCEDORA

Elizabeth Debicki (“The Crown”)

Meghann Fahy (“The White Lotus”)

Sabrina Impacciatore (“The White Lotus”)

Aubrey Plaza (“The White Lotus”)

Rhea Seehorn (“Better Call Saul”)

J. Smith-Cameron (“Succession”)

Simona Tabasco (“The White Lotus”)

Melhor Ator Secundário em Série de Comédia

Anthony Carrigan (“Barry”)

Phil Dunster (“Ted Lasso”)

Brett Goldstein (“Ted Lasso”)

James Marsden (“Jury Duty”)

Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”) - VENCEDOR

Tyler James Williams (“Abbott Elementary”)

Henry Winkler (“Barry”)

Melhor Atriz Secundária em Série Comédia

Alex Borstein (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Ayo Edebiri (“The Bear”) - VENCEDORA

Janelle James (“Abbott Elementary”)

Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”)

Juno Temple (“Ted Lasso”)

Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)

Jessica Williams (“Shrinking”)

Melhor talk show de variedades:

The Daily Show With Trevor Noah - VENCEDOR

Jimmy Kimmel Live

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Melhor programa de competição: