Descrito como "escaldante, íntimo e romântico", "Ride or Die" estreou-se esta quinta-feira, dia 15 de abril, na Netflix. O filme conta a história de duas mulheres: "uma que mata por amor e outra que a isso a leva".

"Este 'road movie' retrata a fuga sem rumo de ambas e a viagem caótica que, contra todas as expetativas, leva a que as duas se tornem mais próximas uma da outra", resume o serviço de streaming.

A história centra-se em Rei (Kiko Mizuhara), que nasceu e foi criada no meio de uma família abastada, nunca lhe tendo faltado nada. "Certo dia, retoma contacto com Nanae (Honami Sato), pela qual nutriu sentimentos no liceu, e as duas mulheres reencontram-se pela primeira vez em dez anos", adianta a Netflix.

"Porém, a felicidade de Rei cedo dá lugar ao choque quando ela vê Nanae cheia de marcas de violência doméstica às mãos do marido. Quando Nanae diz à amiga que se sente presa e teme pela sua vida, Rei responde que, sendo assim, o marido dela deve desaparecer. Nanae pergunta a Rei se ela estaria disposta a matá-lo, coisa que ela faz por amor, e é então que a história da fuga sem rumo de ambas começa", remata o serviço de streaming.