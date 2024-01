"A Grande Ilusão" chegou à Netflix na passada segunda-feira, dia 1 de janeiro. Nos primeiros dias após a estreia, a série britânica conquistou o top do serviço de streaming.

Esta quinta-feira, a primeira temporada chegou ao segundo lugar do ranking a nível mundial, ficando apenas atrás de "Berlim". Em Portugal, "A Grande Ilusão" também ocupa a segunda posição do top diário da Netflix, sendo o título com mais gostos.

A série acompanha Maya Stern (Michelle Keegan), uma mulher profundamente abalada pelo brutal homicídio do marido. "Um dia, Maya decide instalar uma câmara em casa para vigiar a sua filha pequena e apanha o choque da sua vida ao ver um homem que reconhece: o seu marido, que julgava estar morto", adianta o serviço de streaming.

O sargento detetive Sami Kierce (Adeel Akhtar), que encabeça a investigação da morte de Joe, tem de gerir os seus próprios segredos. Por sua vez, Abby e Daniel, os sobrinhos de Maya, tentam descobrir a verdade sobre o homicídio da mãe, que ocorreu meses antes.

"Haverá uma ligação entre os dois casos? 'A Grande Ilusão' leva-nos numa emocionante busca pela verdade que revelará segredos chocantes e mudará a vida destas personagens para sempre", frisa a Netflix.

O elenco conta também com Joanna Lumley no papel de Judith Burkett, a protetora mãe de Joe.