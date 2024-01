Manuel Luís Goucha pondera deixar de apresentar programas diários no final do ano. Na sua conta no Facebook, uma seguidora sugeriu que o anfitrião do programa das tardes da TVI se reformasse.

"Sempre a mesma conversa. Está na hora da reforma, já está sem filtros devia aprender com o grande profissional da televisão Júlio Isidro", escreveu a espectadora. Na sua conta no Instagram, Manuel Luís Goucha destacou o comentário numa publicação e respondeu.

"É comovente a preocupação de algumas pessoas com o meu futuro. Esta linda senhora sugeriu eu aprender com o Júlio Isidro", começou por escrever o apresentador.

Na publicação, Goucha relembra que Júlio Isidro apresenta semanalmente o programa "Inesquecível". "O Júlio continua semanalmente a fazer o seu programa ‘Inesquecível’ e tem mais 10 anos que eu. Obrigado Conceição, talvez siga a sua sugestão. Mais 10 anos. Porque não?", perguntou.