O final da terceira temporada de "Elite", da Netflix, ficou marcado por várias despedidas. Além do adeus de Danna Paola (Lu) e de Mina El Hammani (Nadia), Ester Expósito, que vestiu a pele de Carla, também deixou o elenco da série espanhola.

Nas redes sociais, os seguidores continuam a perguntar à atriz, que faz também parte do elenco de "Alguém Tem de Morrer", se pretende regressar a "Elite". Para já, a resposta é não.

"Já me despedi daquela 'boa' personagem e desse projeto 'bom' com todo o amor do mundo", frisou Ester Expósito, citada pelo site SenaCine. "Foi um sentimento agridoce porque não é fácil dizer adeus a algo que tanto me deu... que gostei tanto", garantiu a atriz.