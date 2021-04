"Eu Nunca...", série que conquistou milhões de espectadores em todo o mundo, vai voltar para uma segunda temporada. Esta quarta-feira, dia 14 de abril, a Netflix anunciou que os novos episódios se estreiam em julho.

Na segunda temporada, a protagonista, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), continua com dúvidas sobre se deve aventurar-se numa relação com Ben (Jaren Lewison) ou com Paxton (Darren Barnet), os seus dois amores (que em nada são iguais).

Veja as fotos da segunda temporada:

Com 10 episódios, a primeira temporada da série é baseada na experiência pessoal da atriz Mindy Kaling, que também é produtora, e narra a vida de uma adolescente norte-americana filha de indianos. "Eu Nunca..." é protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, atriz que veste a pele da estudante Devi.

"Depois de um ano traumático, tudo o que esta adolescente indo-americana quer é ser popular, mas as amizades, a família e os sentimentos não lhe vão facilitar a vida", avança a Netflix.