"Euphoria" foi um dos sucessos de 2019 da HBO - a primeira temporada da série que acompanha Rue (Zendaya) pode ser vista na HBO Portugal. O serviço de streaming já confirmou que o drama adolescente vai contar com uma segunda temporada, ainda sem data de estreia devido à pandemia da COVID-19.

Em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live", que foi apresentado pelo ator Ben Platt, Zendaya frisou que gostava de dar uma prenda aos fãs da série e encurtar o tempo de espera com um episódio especial antes da estreia da segunda temporada.

"Podemos fazer um pequeno episódio de ligação. Não sei como descrever, mas um episódio que poderíamos fazer com uma quantidade limitada de pessoas, num ambiente mais seguro que pode, não sei, dar algo às pessoas".

Ao site TV Line, um representante da HBO diz que não há informações a serem comunicadas sobre o episódio especial sugerido pela protagonista da série.

"Euphoria" acompanha um grupo de estudantes do liceu que têm de lidar com problemas ligados às drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, romances ou amizades.

A série foi criada e escrita por Sam Levinson, que também realizou cinco episódios. Já grande parte da banda sonora ficou a cargo de Labrinth, músico conhecido por temas como "Jealous", "Beneath Your Beautiful", com Emeli Sandé, ou "Make Me", com Noah Cyrus.