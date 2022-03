A 'casa' de "Big Brother Famosos", da TVI, recebeu novos concorrentes no passado domingo, dia 27 de fevereiro. A segunda temporada do reality show conta com 13 concorrentes.

Marco Costa, La Vie de Marie, Nuno Graciano, Miguel Azevedo, Bruna Gomes, Mafalda Matos, Bernardo Sousa, Pedro Pico, Vanessa Silva, Tanya, Daniel Kenedy, Fernando Semedo e Sara Aleixo são os concorrentes da nova edição.

Nas redes sociais, especialmente no Twitter, os temas da 'casa' têm dado que falar.

Veja as reações dos espectadores: