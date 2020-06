"Elite: Ao Fundo da Classe", o primeiro romance de Abril Zamor, uma das guionistas de "Elite", chega às livrarias no início de julho, no dia 2, e é inspirado na série espanhola da Netflix. "Mais intrigas, histórias de amor e invejas que nunca se verão no ecrã. Entra no novo universo da tua série original Netflix favorita", explica a editora Planeta em comunicado.

O romance vai seguir Paulo, que vive um "amor impossível, do qual não pode falar a ninguém". "Janine guarda um segredo que, se fosse revelado, a colocaria em perigo. Gorka começa a sentir algo mais pela pessoa errada. Mario vê-se, de súbito, a ser chantageado. Chamam Melena a María Elena, em Las Encinas, porque a certa altura perdeu muito cabelo devido a problemas emocionais e ninguém sabe que, por detrás de uma fachada de opulência e glamour, vive uma triste história familiar", avança a editora.

"Cada um destes jovens tem uma vida complexa, agravada por segredos e dramas familiares. Com o aproximar do fim do ano letivo e a promessa do que os espera durante o verão chega também uma nova esperança para todos. Até que algo de inesperado acontece durante uma festa... Marina aparece morta à beira da piscina. Nos dias seguintes, a inspetora responsável pelo caso recebe um diário misterioso pejado de detalhes sobre a adolescente assassinada. Alguém a perseguia, e tudo aponta para que pertença à mesma turma", avança o comunicado.

Com o desenrolar dos acontecimentos, os cinco protagonistas – Melena, Janine, Mario, Paula e Gorka – vão envolver-se no escândalo que marca toda a narrativa. "Terá o autor do diário alguma coisa a ver com o crime? Quem o entregou à polícia? Por que a perseguia? Como chegou àquele ponto? O melhor é regressar ao início do ano letivo para encaixar as peças", questiona a editora.

"Elite: Ao Fundo da Classe" é um livro de Abril Zamora, argumentista, dramaturga, atriz e realizadora. A autora é uma das guionistas de "Elite" e cocriadora da série "Señoras del Hampa", da Telecinco.