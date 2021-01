No final de 2020, a Netflix decidiu surpreender os fãs de "Clube Winx", que em Portugal foi transmitida no Canal Panda, na SIC e no Nickelodeon, ao anunciar uma série em imagem real sobre as cinco protagonistas. "Fate: The Winx Saga" estreou-se na sexta-feira, dia 22 de janeiro, e rapidamente conquistou o primeiro lugar do top diário da Netflix, em Portugal.

Esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, a nova série ocupa a liderança do ranking, roubando o primeiro lugar a "Lupin", produção francesa que tem batido vários recordes nas últimas semanas - de acordo com a Netflix, citada pela Variety, a produção protagonizada por Omar Sy será vista por 70 milhões de pessoas nos primeiros 28 dias, até ao início de fevereiro.

Já "Bridgerton" - que foi vista por 63 milhões de subscritores em menos de um mês - ocupa o terceiro lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal.

A história de "Fate: The Winx Saga"

A primeira temporada acompanha o percurso de passagem à idade adulta de cinco jovens fadas que frequentam Alfea, um colégio interno mágico no Outro Mundo. "Lá, terão de aprender a controlar os seus poderes, ao mesmo tempo que lidam com amores, rivalidades e os monstros que ameaçam a sua existência", resume a Netflix.

Ao The Guardian, o criador da série, Brian Young ("Diários do Vampiro"), revelou que a história se centra em preocupações dos "adolescentes modernos". "Na nossa série, os meninos podem ser fadas, as meninas podem ser especialistas. Estamos no século XXI", acrescentou o criador da nova série do serviço de streaming.

Veja o trailer:

Na série, Abigail Cowen veste a pele de Bloom, Hannah van der Westhuysen é Stella, Precious Mustapha interpreta Aisha, Eliot Salt veste a pele de Terra, Elisha Applebaum é Musa e Sadie Soverall dá vida a Beatrix. Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane), Jacob Dudman (Sam), Eve Best, Robert James-Collier, Josh Cowdery, Alex Macqueen e Eva Birthistle também fazem parte do elenco.

Episódio a episódio: o que esperar da primeira temporada?

A primeira temporada de "Fate: The Winx Saga" conta com seis episódios de 50 minutos. "Determinado a dominar os seus poderes mágicos, um grupo de adolescentes lida com a rivalidade, o romance e os estudos sobrenaturais em Alfea, um internato mágico", explica a Netflix.

Episódio 1: Outro Mundo

"Na esperança de controlar a sua magia, Bloom começa a estudar em Alfea e cruza-se com os seus curiosos colegas. Entretanto, um segredo é revelado", resume a Netflix na sinopse do primeiro episódio da série.

Episódio 2: Nenhum estranho

No segundo episódio, os alunos exploram os seus poderes e sentimentos. Já os protagonistas Bloom e Stella unem-se para uma missão, enquanto o reinado de terror do Queimado expande-se.

Episódio 3: Falsas esperanças mortais

"O passado encontra-se com o presente" no terceiro episódio. Ao mesmo tempo, Bloom explora uma memória importante e Aisha enfrenta dificuldades nos estudos. Já Silva revela um segredo e há uma festa na escola.

Episódio 4: Um anjo destruído

"Bloom continua a procurar respostas com Sky. Beatrix tenta esconder o seu crime. Uma convidada especial visita Alfea, e deixa Stella nervosa", adianta o serviço de streaming.

Episódio 5: Seja qual for a verdade

No quinto capítulo, para se conseguir reencontrar com Beatrix, Bloom pede ajuda a outro aluno. "Sky desabafa sobre o seu passado. A diretora Dowling partilha mais detalhes da sua história", pode ler-se na sinopse do episódio.

Episódio 6: Um coração fanático

Enquanto os alfeanos lutam pela sobrevivência, a verdade sobre o destino de Bloom é revelada. "Será que ela consegue derrotar os Queimados, ou o mal vai superar a magia?", questiona a Netflix.