"Entrevías", série espanhola que conquistou os tops da Netflix, está de volta. A terceira temporada conta com oito episódios, que já podem ser vistos no serviço de streaming.

Esta semana, em Portugal, a série ocupa o segundo lugar do top diário da plataforma, ficando apenas atrás de "Avatar: O Último Mestre do Ar".

A série segue Tirso Abantos, um veterano de guerra que vive nos arredores de Madrid. "Quando a sua neta adolescente se torna vítima dos traficantes de droga que dominam o bairro, um veterano de guerra decide fazer justiça pelas próprias mãos", resume a plataforma.

No arranque da terceira temporada, o bairro de Entrevías mergulha no caos com a chegada da ex-mulher de Tirso e de um novo polícia malicioso. "Irene é levada para o hospital, e Ezequiel acorda", adianta o serviço de streaming.