Fátima Lopes saiu da TVI no início do ano e nas últimas semanas tem falado sobre a sua decisão. Em entrevista à TV Mais, a apresentadora confessou que não sentiu que perdeu espaço no canal com a contratação de novas caras.

"Os novos valores não me estavam a tirar o trabalho ou a fazer sombra. O protagonismo da Maria Cerqueira Gomes não me incomodou nada. Ela é uma pessoa espetacular e com quem me dei muito bem", frisou Fátima Lopes à revista.

"Sou bem resolvida, ao contrário de muita gente neste meio que tem medo de ser esquecido ou ultrapassado”, acrescentou.