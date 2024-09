Joana Marques recriou o trailer de "Maria", documentário da Prime Video sobre Maria Cerqueira Gomes. O vídeo foi partilhado esta segunda-feira, dia 30 de setembro, nas redes sociais da Renascença.

"'Maria' é o documentário que nos mostra a vida mais íntima da apresentadora portuguesa Maria Cerqueira Gomes. "Joana" é mais um documentário sobre uma pessoa absolutamente banal - a humorista Joana Marques. Uma produção Renascença, com cenas faladas em inglês (para ver se a Prime Video nos compra isto)", graceja a estação de rádio na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo:

"Maria" é o título do trabalho sobre a popular apresentadora portuguesa, produzido pela ¡HOLA! Media e que já pode ser visto na Prime Video.

"'Maria' mostra o lado mais pessoal e desconhecido da vida da apresentadora, assim como a sua grande família de oito irmãos, a avó Dulce, por quem sente um carinho muito especial, as amigas de infância, a relação com Francisca, a filha mais velha, dando também a conhecer o filho mais novo, João. Apaixonada pelo toureiro espanhol Cayetano Rivera, no documentário Maria revela ainda como começou a relação, o que mais gosta no toureiro e se gostaria de ser mãe novamente", resume o serviço.

"O projeto acompanha também de perto a carreira profissional da apresentadora na televisão, com testemunhos emocionantes dos colegas, desde Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha a Rúben Rua e Cláudio Ramos", destaca.