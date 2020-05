"No dia 13 de maio, os fiéis podem acompanhar na RTP1 e na RTP Internacional as cerimónias a decorrer no Santuário de Fátima, entre as 10h00 e as 12h00, que incluem a missa, a bênção dos doentes, que se encontram em casa, e a Procissão do Adeus. Este ano devido ao facto de não haver peregrinos a sua duração será mais curta", explica o canal em comunicado.

As cerimónias de 12 e 13 de maio vão contar com os comentários do Padre Francisco Rodrigues.

A peregrinação de maio vai começar na terça-feira, às 21:30, a partir da Capelinha das Aparições, com transmissão em www.fatima.pt, assim como no canal de Youtube e na página de Facebook do Santuário.

As celebrações vão decorrer no Recinto de Oração, apenas com a presença de pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos da peregrinação.