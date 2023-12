A nova temporada de "Festa é Festa" chega à TVI no início de 2024 e vai contar com novas caras no elenco.

"A nova temporada de 'Festa é Festa' estreia já em janeiro e a mesma será reforçada com quatro novos nomes, que vão trazer mais problemas à Aldeia da Bela Vida", adiantou a Plural nas redes sociais.

De acordo com a produtora, Bruno Cabrerizo, Carlos Cunha, António Melo e Cristina Oliveira vão juntar-se ao elenco principal da novela.

Os novos episódios de "Festa é Festa" estreiam-se diariamente na TVI. Já a primeira temporada da novela está disponível na Amazon Prime Video.