Na emissão desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou a estreia da nova temporada de "Dança com as Estrelas". O programa da TVI é apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

"O programa é velho, mas a dupla é nova e eu gostei de ver a Cristina com Bruno Cabrerizo", começou por frisar a humorista, confessando que o "par" a fez lembrar a dupla Batatinha e Companhia. "Cristina é obviamente a Batatinha e Cabrerizo está lá só para fazer companhia", acrescentou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Joana Marques viu a estreia do Dança com as Estrelas, tal como o nome indica, o programa ideal para fãs de... estrelas", resume a Renascença nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.