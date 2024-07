A TVI e Amazon Prime Video anunciaram o remake da popular novela "Ninguém Como Tu" que regressa com um novo formato e novo elenco. A nova série de 20 episódios é uma produção da See My Dreams.

O remake vai retratar a permanente luta pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana. "Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida. Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?", resume o serviço de streaming.

O elenco de “Ninguém Como Tu” vai contar com Margarida Vila-Nova, Lúcia Moniz, Guilherme Filipe, Maria José Pascoal , Marco Delgado, Laura Dutra, Paulo Rocha, Diogo Fernandes, Gonçalo Waddington, Leticia Spiller, Rodrigo Trindade, Diana Palmerston e Pedro Sousa.

Rafael Ferreira, Joana Seixas, Maria José Paschoal, Benedita Pereira e Ana Lopes também vão participar na primeira temporada.

"Quem matou António?" era a questão central da novela da TVI, da autoria de Rui Vilhena. O último episódio de “Ninguém como Tu” registou, em 2005, a melhor audiência de sempre de uma telenovela em Portugal (mais de 62% de share).