"5 para a Meia-noite" celebra 10 anos esta quinta-feira, dia 27 de junho, com uma emissão especial a partir da Fábrica XL, na Lx Factory, em Lisboa. Manuel Luís Goucha, Johnny Hooker e Avô Cantigas serão os convidados de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

Para promover a emissão especial, Filomena Cautela falou com Tânia Ribas de Oliveira no programa "A Nossa Tarde". No talk show, a apresentadora explicou a polémica com Manuel Luís Goucha na primeira temporada do late night.

"Então é assim, no primeiro ano do ‘5 Para a Meia Noite’ eu fiz uma piada muito estúpida, da qual na verdade não me orgulho muito, e o Manuel Luís Goucha pôs um processo ao ‘5 Para a Meia Noite’, ao meu programa especialmente. (...) Sempre achei que o Manuel tinha todo o direito de processar, como acho que toda a gente quando se sente melindrada por alguma coisa que é dita em público deve processar… e durante muitos anos nunca falei com o Manuel Luís Goucha", explicou.

Filomena Cautela revelou ainda que não foi fácil convencer o apresentador nem o diretor da TVI, Bruno Santos. "Então, foi agora, há poucos dias, eu acordei de manhã e eu disse: ‘Vou mandar uma mensagem ao Manuel’, fiz-lhe um vídeo, mandei-lhe um vídeo… e o Manuel responde-me em vídeo e diz assim: ‘Filomena, eu vou!’", contou.