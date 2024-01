Ana Arrebentinha foi a convidada especial de Manuel Luís Goucha na emissão desta terça-feira, dia 30 de janeiro, do programa das tardes da TVI. A humorista esteve à conversa com o apresentador sobre a sua carreira, o novo espetáculo e recordou a sua mãe, que morreu no passado dia 16 de janeiro.

Na entrevista, a comediante confessou que foi difícil foi regressar à casa dos pais, na Amareleja. "Voltei lá num toca e foge. Não conseguimos dormir lá, porque a casa era a casa do pai e da mãe. Era a nossa casa mas, quando saímos, passou a ser a casa da minha mãe e do meu pai (...) A casa, agora, parece tão grande... Não consigo explicar. Mas ainda tem uma coisa boa: tem o cheiro da minha mãe", disse Ana Arrebentinha.

A confissão da humorista emocionou Manuel Luís Goucha, que não escondeu as lágrimas. "A que cheira a mãe?", perguntou o apresentador. "A amor, a casa, a colo", respondeu a humorista.

"Estas conversas não me fazem bem... É que estás a falar de mãe e eu tenho uma mãe com 100 anos", disse Manuel Luís Goucha, em lágrimas.

Veja aqui o vídeo.