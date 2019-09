Depois de Rui Rio, Catarina Martins, Mário Centeno e André Silva, Santana Lopes aceitou o convite de Ricardo Araújo Pereira. O presidente do Aliança esteve esta segunda-feira, dia 23 de setembro, no programa "Gente Que Não Sabe Estar", da TVI.

Na entrevista, Santana Lopes lembrou o episódio em que abandonou os estúdios da SIC Notícias, quando foi interrompido devido à chegada de José Mourinho. O líder do Aliança lembrou que esse momento ainda "rende" e que já foi elogiado no Brasil.

No final da conversa com Ricardo Araújo Pereira, o antigo primeiro-ministro confessou que ainda pensou em levar um cão para a entrevista, lembrando a conversa do humorista com André Silva, do PAN. "Tive para trazer um cãozinho, mas não quero ir embora sem lhe fazer uma festa. (...) Ele ontem ficou triste", brincou Santana Lopes.

"Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Recebi mais do que estava à espera", respondeu Ricardo Araújo Pereira.

Veja aqui a entrevista.