A nova temporada de "Isto é Gozar com Quem Trabalha" estreou-se este domingo, dia 7 de janeiro, na SIC. Para promover o regresso do programa, Ricardo Araújo Pereira esteve à conversa com Diana Chaves em "Casa Feliz".

"Em princípio, estou mais perto de ser o rei da cueca, do que rei do humor", começou por gracejar o humorista, revelando que é "esquisito com cuecas". "Não sei se é da minha fisionomia, tem de ser uma cueca muito específica", explicou.

Na conversa, Diana Chaves desafiou Ricardo Araújo Pereira a escolher cuecas para oferecer aos líderes partidários. "Independentemente do tipo de cuecas, gostava que fosse possível oferecer-lhes umas cuecas no fim da entrevista que eu lhes faço porque era sinal que eles tinham feito um bocadinho de xixi", brincou.

Ver a entrevista aqui.