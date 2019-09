"Gomorra", série italiana de culto baseada no bestseller homónimo de Roberto Saviano (que também inspirou o aclamado filme homónimo de Matteo Garrone), é uma das novidades de setembro do catálogo da HBO Portugal. A aposta da Sky Italia está disponível na íntegra no serviço de streaming, depois de as três primeiras temporadas terem sido emitidas na televisão nacional na RTP2.

A adição ao catálogo da HBO inclui ainda a estreia da quarta temporada, de 12 episódios (tal como as anteriores), que estreou em maio em Itália.

"Gomorra" conta a história de um grupo da Camorra, a máfia napolitana. Na primeira temporada, Don Pietro Savastano é líder dos Savastano, um dos clãs mais poderosos da Camorra, que impõe a sua lei nos subúrbios de Secondigliano. O seu braço direito é o inteligente e ambicioso Ciro Di Marzio, amigo do seu filho, Gennaro. A partir deste argumento, a série retrata o confronto entre os dois capos, a traição, a vingança e a vida pessoal dos membros da Camorra.

Depois da estreia em 2014, a série tornou-se a mais bem sucedida produção televisiva italiana dos últimos anos à escala global, com transmissão em mais de 50 países, cuja lista inclui Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália ou Nova Zelândia.

Os realizadores Stefano Sollima, Francesca Comencini e Claudio Cupellini são alguns dos nomes do novo cinema italiano e ajudaram a moldar o efeito cru e realista, um dos elementos mais elogiados do drama.