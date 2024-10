"Gomorra" vai ter um novo capítulo no pequeno ecrã.

Esta quarta-feira, a prequela da série de culto italiana, localizada nos anos 1970 e com a promessa de manter o efeito cru e realista, um dos elementos mais elogiados, foi anunciada pela equipa através da revista Variety.

Com seis episódios, a rodagem de “Gomorrah – The Series. The Origins” arrancará no início de 2025 na cidade de Nápoles. O casting, que ainda não arrancou, deverá passar por novos atores em ascensão e eventualmente não profissionais.

Marco D’Amore, que interpretou o brutal Ciro Di Marzio na série, é um dos principais criativos da nova produção: realizará vários episódios, tal como já tinha acontecido na série original e no filme derivado da saga "O Imortal", de 2019, onde colaborou como argumentista Francesco Ghiaccio, que regressa para dirigir alguns episódios.

O ator de 43 anos também trabalhou no argumento com Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, outros veteranos de "Gomorra", e é o supervisor artístico, juntamente com Roberto Saviano, que escreveu o 'bestseller' homónimo que inspirou tanto a série como o aclamado filme homónimo de 2008 de Matteo Garrone.

Combinação rara de drama familiar e 'thriller' urbano entre as ruas menos aconselháveis de Nápoles, "Gomorra" contava a história de um grupo da Camorra, começando por Don Pietro Savastano, líder dos Savastano, um dos clãs mais poderosos, que impunha a sua lei nos subúrbios de Secondigliano. O seu braço direito era o inteligente e ambicioso Ciro Di Marzio, amigo do seu filho, Gennaro.

A partir deste argumento, a série ao longo de cinco temporadas e 58 episódios entre 2014 e 2021 retratou o confronto entre os dois capos, a traição, a vingança e a vida pessoal dos membros da Camorra, dos protagonistas aos (muitos) secundários.

A nova história vai mostrar a ascensão de Pietro Savastano na década de 1970, quando o submundo do crime napolitano fervilhava, mas era menos cruel, envolvido principalmente no contrabando de tabaco e não no tráfico de drogas.

Riccardo Tozzi, presidente da Cattleya, a produtora de sempre de "Gomorra" para a Sky Italia, disse à Variety que teve "muitas dúvidas" em voltar a 'tocar' no que se tornou um 'tema inimitável'.

“Mas a ideia que se formou no grupo criativo que deu origem à série, juntamente com um dos seus protagonistas, Marco, parecia tão simples e forte que nos convenceu a começar de novo”, acrescentou.

“Numa Nápoles do antigamente, o jovem Pietro não sabe que se tornará Savastano, nem Imma, nem o grupo de jovens inconscientes e cheios de vida que acompanham o início da sua jornada criminosa”, destacou.

"Gomorra" tornou-se a mais bem sucedida produção televisiva italiana dos últimos anos, a maior exportação da indústria televisiva e um evento mediático à escala global, com transmissão em mais de 190 territórios, da Europa aos EUA e até Austrália ou Nova Zelândia.

Tanto a série como o filme "O Imortal" estão disponíveis em Portugal na plataforma MAX.