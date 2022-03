Sandra e Gaucho subiram ao palco de "Got Talent Portugal" no passado domingo, dia 27 de fevereiro, e surpreenderam os jurados. No programa de talentos da RTP1, o casal apresentou um número de striptease.

Os concorrentes entraram em palco vestidos de Batman e Catwoman, mas acabaram por tirar a roupa durante a atuação. "Não tenho palavras", frisou Sofia Escobar.

A atriz, Manuel Moura dos Santos e Cuca Roseta deram nota negativa à atuação. Já Pedro Tochas brincou com a dupla.

Veja aqui o vídeo.