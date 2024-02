A 66.ª edição dos Grammys Awards, que decorreu na madrugada de domingo para segunda-feira, de 4 para 5 de fevereiro, foi vista por mais de 17,9 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Em Portugal, a cerimónia não foi transmitida na televisão.

Segundo a revista Variety, a audiência da premiação registou um aumento de 34% em relação ao ano passado. Em 2023, a gala foi vista por cerca de 12,4 milhões de pessoas.

Com 18,3 milhões de espectadores, o quarto de hora mais visto da cerimónia começou às 21h45 (02h45 em Portugal continental), durante a atuação de Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste e Fantasia Barrino no segmento "In Memoriam".