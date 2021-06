Para antecipar a chegada da quarta temporada de "Elite", que se estreia na sexta-feira, dia 18 de junho, a Netflix decidiu apostar na minissérie "Histórias Curtas" sobre os protagonistas da produção espanhola.

No total, a minissérie vai contar com quatro partes, que vão acompanhar os alunos do colégio Las Encinas durante as férias de verão.

A primeira parte de "Elite: Histórias Curtas" estreou-se esta segunda-feira, 14 de junho, no serviço de streaming e é centrada em Guzmán, Caye e Rebe. "Rebe organiza uma íntima festa de inauguração da casa nova com os amigos, mas as coisas dão para o torto com a ajuda de drogas e de visitantes inesperados", resume a Netflix.

Já os episódios centrados em Nadia e Guzmán chegam ao serviço de streaming na terça-feira, 15 de junho. "Nadia não sabe se quer ou não ver o namorado de longa distância, Guzmán, quando regressa a Espanha para o casamento da irmã", adianta a produção na sinopse da minissérie.

A terceira parte será dedicada a Omar e Ander e chega na quarta-feira. "Ander está em remissão e quer passar o verão a ajudar Alexis, o seu parceiro da quimioterapia, a lidar com o tratamento", explica a Netflix.

A quarta e última parte de "Elite Histórias Curtas" estreia-se na quinta-feira, dia 17. Nos curtos episódios, Samuel tenta convencer Carla a não embarcar no voo para Londres através de um grande gesto romântico.

Veja o teaser:

"Elite Histórias Curtas":

Segunda-feira, 14 de junho: Guzman + Caye + Rebe

Terça-feira, 15 de junho: Nadia + Guzman

Quarta-feira, 16 de junho: Omar + Ander + Alexis

Quinta-feira, 17 de junho: Carla + Samuel