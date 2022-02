Este domingo, dia 13 de fevereiro, estreou-se a nova temporada do "Got Talent Portugal", na RTP1. "Os primeiros candidatos mostram o seu talento no grande palco de 'Got Talent Portugal', no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa. Ao júri, Cuca Roseta, Sofia Escobar, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas, cabe a difícil tarefa de escolher, de entre milhares de candidatos, os semi-finalistas", sublinha a produtora em comunicado.

Hàbillô, concorrente que se apresentou como o "animador do povo", foi uma das estrelas da noite. Apesar de ter arrancado gargalhadas e aplausos, o participante do programa de talentos não conseguiu passar à próxima fase.

"O Manel é um homem muito simpático, mas é um homem teimoso", frisou Hàbillô.

Veja aqui o vídeo.