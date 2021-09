Foi divulgado esta segunda-feira o trailer oficial de "Hawkeye - Gavião Arqueiro", a próxima série original da Marvel para o Disney+.

Apesar de ficar disponível a 24 de novembro na plataforma de streaming, o espírito das imagens é natalício, com Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) a preparar-se para se juntar à família no "primeiro Natal que passamos juntos há anos".

Mas antes de cumprir a promessa de estar em casa no Natal, o super-herói não pode fugir do passado e terá de lidar com o regresso de um vigilante mascarado que aterroriza o submundo da sua cidade, que afinal se trata de Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Com seis episódios, "Hawkeye - Gavião Arqueiro" faz parte da quarta fase do Universo Cinematográfico Marvel e a história decorre após "Vingadores: Endgame". É a quinta série original do estúdio para o Disney+, após "WandaVision", "O Falcão e o Soldado de Inverno", "Loki" e "What If...?".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.