"Prime Target" é uma das grandes estreias de janeiro da Apple TV+- A primeira temporada estreia-se a 22 de janeiro e o primeiro trailer foi revelado esta semana. Os episódios serão lançados semanalmente, às quartas-feiras, até ao dia 5 de março.

A primeira temporada é protagonizada por Leo Woodall ("Um Dia", da Netflix, ou "The White Lotus", da Max), que interpreta um brilhante estudante universitário que se desvenda um perigoso segredo. "'Prime Target' conta a história de Edward Brooks, um jovem matemático brilhante que está prestes a fazer uma descoberta revolucionária", adianta a Apple TV+. Mas "um inimigo sombrio tenta impedi-lo.

Apesar dos riscos, o protagonista procura respostas e junta-se a Taylah Sanders, uma agente da NSA (interpretada por Quintessa Swindell) encarregada de vigiar matemáticos. "Juntos, começam a desvendar a perturbadora conspiração que cerca Edward", acrescenta a plataforma.

O elenco de "Prime Target" conta ainda com Martha Plimpton ("O Regime"), David Morrissey ("The Walking Dead"), Stephen Rea ("Entrevista com o Vampiro"), Harry Lloyd ("A Guerra dos Tronos), Fra Fee ("Hawkeye - Gavião Arqueiro"), Sidse Babett Knudsen ("Borgen"), Jason Flemyng ("Pennyworth"), Ali Suliman ("Arthur – Amigo para Sempre") e Joseph Mydell ("Conclave").

Veja o trailer: