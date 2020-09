Playlist HBO Portugal

A HBO Europe continua a apostar em conteúdos europeus. Depois de "Foodie Love", a primeira série da realizadora Isabel Coixet, ou do documentário "O Pioneiro", o serviço de streaming volta a escolher uma história ambientada em Espanha para ser contada ao mundo.

Os dois primeiros episódios de "Pátria", série criada e escrita por Aitor Gabilondo, chegam a 27 de setembro à HBO Portugal. A produção tem estreia prevista em mais 20 territórios europeus, em 40 países da América Latina e nos Estados Unidos. Tal como é habitual, os episódios da primeira temporada estreiam semanalmente (na primeira semana, estreiam os dois primeiro capítulos) - e, enquanto espera pela estreia, aproveite para ouvir a banda sonora das principais séries do catalogo da HBO Portugal.

Do livro para o pequeno ecrã

Baseada no romance best-seller com o mesmo nome, escrito por Fernando Aramburu, "Pátria" vai contar a história do País Basco que, ao longo de três décadas, foi ameaçado pelo terrorismo separatista da ETA. A série narra as consequências dos ataques terroristas da ETA através do olhar de duas famílias divididas pelo violento conflito.

Veja o trailer:

A história contada por Fernando Aramburu conquistou os leitores - o livro que inspira a série contou com 21 edições, tendo sido vendidos mais de 500 mil exemplares - e promete agarrar os espectadores ao pequeno ecrã. A obra foi distinguida com o Premio Nacional de la Crítica e com o Premio Francisco Umbral.

"É um drama de oito horas. É uma história muito espanhola, muito local, mas que faz eco fora de Espanha", frisa ao SAPO Mag Miguel Salvat, responsável pelo conteúdo original da HBO Espanha e um dos produtores executivos da série. O produtor sublinha ainda que "o livro é ótimo" e que os "guiões também são fantásticos": "O argumento é muito leal ao livro e muito consistente", acrescenta, explicando que o autor Fernando Aramburu colaborou com a produção da série.

"As verdadeiras protagonistas são duas mães, duas mulheres"

Ao longo dos episódios, "Pátria" vai mostrar os dois "lados da moeda" e como as pessoas tentaram reorganizar as suas vidas depois do conflito que as mudou - por um lado, a série vai acompanhar as famílias que foram fustigadas pelo conflito e, por outro lado, mostrar o ponto de vista de quem manteve algum tipo de relação familiar com os terroristas.

No centro da ação estão duas famílias de classes sociais diferentes. Bittori e Miren eram melhores amigas, mas o seu relacionamento muda para sempre depois de Txato, marido de Bittori, ser assassinado à porta de casa. A partir desse dia, a esposa do empresário basco decide sair da cidade e cortar relações com a amiga, cujo filho é membro do grupo terrorista ETA.

Depois do cessar-fogo, e anos depois da morte do seu marido, Bittori decide voltar à sua terra natal para tentar descobrir toda a verdade. No regresso, a protagonista tem enfrentar o escrutínio de toda a cidade e principalmente a sua antiga amiga, Miren.

Na procura de pistas para tentar perceber o passado, Bittori suspeita que Joxe Mari, filho da amiga, foi o autor do crime.

"É a história de duas famílias que eram muito próximas e que viram as suas vidas, as suas histórias, separadas por um ataque terrorista. Mas a série não é sobre os terroristas bascos... é uma história sobre perdão, sobre sobrevivência, sobre relações humanas. São todos temas universais", acrescenta o produtor, lembrando que o livro que inspirou a série foi traduzido "para mais de 20 línguas".

"A série acompanha duas famílias, mas as verdadeiras protagonistas são duas mães, duas mulheres. São matriarcas, pessoas muito duras, que vivem as emoções 'para dentro'... não mostram muito as emoções", conta Miguel Salvat.

O elenco principal de "Pátria" conta Elena Irureta, como Ane Gabarain; Susana Abaitua, como Nerea; Jon Olivares, como Joxe Mari; Iñigo Arambarri, como Xabier; José Ramón Soroiz, como Txato; Mikel Laskurain, como Joxian; Loreto Mauleón, como Arantxa; e Eneko Sagardoy como Gorka. Todos os atores da série são País Basco e a maioria da equipa da série também.

"Pátria" foi produzida pela Alea Media para a HBO Europe, com a participação da HBO Latin America. Miguel Salvat, Steve Matthews e Antony Root são os produtores executivos por parte da HBO Europe. A série chega à HBO Portugal a 27 de setembro.