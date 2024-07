"Las Pelotaris 1926" é uma das mais recentes apostas da SkyShowtime. A série estreou-se no início de julho no serviço de streaming e conta a história verídica de três jogadoras de pelota basca, que lutam para alcançar os seus sonhos, superando as limitações que as mulheres enfrentavam na década de 1920, quando os homens monopolizavam todo o poder social.

Claudia Salas, conhecida por vestir a pele de Rebeka Parrilla em "Elite" (Netflix), é uma das protagonistas da série, ao lado de María de Nati e Zuria Vega. Em entrevista exclusiva ao SAPO Mag, a atriz espanhola revela que foi fácil aceitar o convite para se juntar ao elenco de "Las Pelotaris 1926".

"Foi um processo muito simples porque convidaram-me para o projeto. Ofereceram-me a personagem de Idoia Rekalde. Li o texto, li sobre a personagem, sabia quem ia contar a história, o realizador, a equipa e os meus colegas de elenco. Era impossível recusar porque fiquei fascinada com tudo o que li e com tudo o que aprendi com o projeto. Foi uma decisão fácil", confessa.

Las Pelotaris 1926

A série é inspirada nas primeiras jogadoras de pelota basca, que desafiaram as convenções sociais prevalecentes na década de 1920. "É uma história sobre mulheres independentes, à frente do seu tempo, que enfrentaram uma sociedade dominada pelos homens e lançaram as bases do desporto feminino. As três protagonistas quebram muitos estereótipos, tanto a nível profissional como pessoal, e vivem situações em que o drama é combinado com elementos de aventura e suspense, em partes onde não faltam gangsters, polícias corruptos, bandidos contratados e empresários sem escrúpulos", resume o serviço de streaming em comunicado.

Ao SAPO Mag, Claudia Salas conta que ficou surpreendida com a história das atletas. "Fiquei muito surpreendida porque não fazia ideia que estas mulheres tinham existido. Em Espanha, entre 1936 e 1939, tivemos uma Guerra Civil e toda a documentação, tudo o que estava escrito e registado, foi queimado. O tempo delas foi um pouco anterior à guerra e elas foram esquecidas, foram silenciadas e ,depois, evidentemente, não era conveniente que a história dessas mulheres viesse a luz do dia", explica.

"Fiquei muito surpreendida por não as conhecer a ainda mais surpreendida porque, nessa época, com todas as dificuldades, conseguiram quebrar barreiras, foram justas consigo próprias, com os seus companheiros e conseguiram o impossível", acrescenta a atriz.

Para se preparar para o papel, Claudia Salas conta que se focou no lado desportivo da sua personagem. "Passou toda a vida a jogar pelota basca e concentrei-me na energia que se tem quando se é uma atleta de elite, quando és uma campeã... e também nos valores dela, em toda a sua força, no seu carácter. Ela tinha muita força para tomar decisões e muita energia", explica.

Las Pelotaris 1926

"Imaginei todo o contexto sociocultural que a rodeava, a época, etc.. E pude ler um pouco sobre ela - foi tudo queimado e não há pessoas vivas com quem falar sobre elas, porque foi há 100 anos. Mas os tempos não mudaram assim tanto", acrescenta. "Nos anos 1950, houve um grupo de jogadoras de pelota basca e conversamos com elas e com duas campeãs do mundo, do México e de Espanha, a Rosa María Flores Buendía e a Maider Mendizabal. Ensinaram-nos muito sobre o desporto e a sua filosofia de vida", conta a protagonista da série da SkyShowtime.

"Las Pelotaris 1926" foi filmada entre Espanha e México, os dois países onde a pelota basca se tornou mais relevante no início do século passado. Entre outros locais, as filmagens decorreram no Hotel Londres e na praia de La Concha, em San Sebastián, bem como na Plaza Berri, em Biarritz, e nas ruas de diferentes cidades bascas, como Artikutza e Pasaia. Os locais mais destacados no México incluem o icónico Zócalo, o modernista Gran Hotel Ciudad de México, locais como Tepoztlán e a região de Las Estacas.

Ao SAPO Mag, Claudia Salas revela que as filmagens "decorreram cinco meses" e que implicaram "muitas deslocações". "Foi muito bom. Esta profissão também tem algo mágico que nos permite viajar e conhecer novas pessoas e sítios. No México, fomos muito bem recebidos, foi como estar em família. Depois, em Espanha, no País Basco, aproveitámos muito aquele mês, que foi o último", recorda.

Las Pelotaris 1926

Mas, no México, nem tudo correu bem, lembra a atriz. Durante as gravações em Guadalajara, a Claudia Salas teve de ser assistida no hospital por ter "Mal de Montezuma" - expressão popular mexicana para descrever crises de estômago em estrangeiros que estão no país.

"Tive 'Mal de Montezuma' porque a minha chegada foi um pouco apressada. Tinha acabado de filmar outro projeto em Espalha e, por isso, fui a última a chegar. Comecei logo a filmar e não tive tempo para me preparar ou ensaiar. Fiquei doente e estava muito mal do estômago, mesmo muito, muito mal. Estive a soro. Fui parar ao hospital e deram-me medicação. Mas, como te disse, era como uma família e fui muito bem tratada, cuidaram muito bem de mim. Mas, é verdade, passei duas semanas muito más, mesmo", recorda a atriz.

"Las Pelotaris 1926", protagonizada por Claudia Salas, María de Nati e Zuria Vega, foi criada por Marc Cistaré e produzida pelo The Mediapro Studio em colaboração com a TelevisaUnivision. A primeira temporada pode ser vista na SkyShowtime.