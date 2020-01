O spin-off da série "Riverdale", que se encontra disponível na Netflix, vai estrear na HBO Portugal. "Katy Keene" tem estreia marcada para o dia 7 de fevereiro e é um dos destaques do mês do serviço de streaming.

A série é centrada na futura lenda da moda Katy Keene, na cantora e compositora Josie McCoy, no artista Jorge López/Ginger e na "It Girl" Pepper Smith e vai acompanhar as suas vidas e relações enquanto tentam realizar os sonhos de quem tem 20 anos, em Nova Iorque.

"Katy desenha roupas a quem lhe pede, como por exemplo para a sua amiga e colega de quarto Josie. O colega de quarto de Josie e Katie, Jorge, trabalha no café da família, mas sonha com a Broadway. Após uma série de recusas profissionais, ele espera conseguir relançar a carreira enquanto drag Ginger. A misteriosa Pepper Smith planeia abrir a sua versão da Fábrica de Andy Wharol. Ela tem os contactos certos, mas ninguém sabe onde irá conseguir o dinheiro, ou se é que tem mesmo alguma coisa", avança a HBO Portugal em comunicado.