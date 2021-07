"Assim que a See-Saw nos apresentou a Alice Oseman, a criadora e artista/argumentista por detrás de 'Heartstopper', percebemos logo que estávamos diante de algo incrível. Tornou-se evidente logo ao início que a Alice não só tinha criado personagens brilhantes e emocionalmente envolventes, como também o mundo que povoavam era em igual medida familiar e inspirador. Resulta tudo num conjunto tocante e muito bem trabalhado. Contar uma história de amor entre dois rapazes que se conhecem na escola requer grande visão e foco criativo, e a Alice deu mostras de ambos aqui", frisa a Netflix em comunicado.

Segundo o serviço de streaming, "Heartstopper" começou como um 'webcomic' em 2016 e rapidamente conquistou uma sólida base de fãs.

Tal como o romance, a série vai seguir Charlie e Nick, personagens principais que se conhecem na escola e travam amizade antes de desenvolverem gradualmente uma relação romântica.

"É para mim um orgulho poder promover a história do Charlie e do Nick. Para nós, é muito importante que os mais jovens se vejam refletidos no nosso conteúdo, e esperamos que muitas pessoas — independentemente da sua idade ou identidade — se consigam rever nesta série ousada e inspiradora", remata a Netlix.