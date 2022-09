As gravações da segunda temporada de "Heartstopper", popular série da Netflix baseada nas populares novelas gráficas da britânica Alice Oseman, já arrancaram. Nas redes sociais, o serviço de streaming partilhou um vídeo do regresso do elenco às filmagens.

Os novos episódios da série britânica ainda não têm data de estreia, mas a Netflix já confirmou que irá avançar com um terceira temporada.

O serviço de streaming adiantou que "Heartstopper" vai contar com quatro novas personagens: "Teremos quatro novas personagens, uma delas é o David, irmão mais velho do Nick".

Veja o vídeo:

Realizada por Euros Lyn ("Doctor Who” e "Sherlock"), a primeira temporada centra-se nos dois jovens que percebem que são muito mais do que bons amigos. "Rapaz conhece rapaz, os dois tornam-se amigos e acabam por se apaixonar. Quando o meigo Charlie e o fã de râguebi Nick se conhecem na escola secundária, depressa se apercebem de que a sua improvável amizade começa a transformar-se em romance", adianta o serviço de streaming.

Ao longo da primeira temporada, Charlie, Nick e o seu círculo de amigos vão enfrentar o desafio das suas vidas que os vai levar numa viagem de autodescoberta e aceitação, apoiando-se mutuamente e aprendendo a serem eles mesmos.

Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan, Rhea Norwood e Sebastian Croft formam o elenco da série. Olivia Colman também participa e veste a pele da mãe de Nick Nelson.