No final de novembro de 2021, Afonso Rodrigues, conhecido como "Eco Me", foi o convidado do programa "Vida Madeira", da RTP Madeira.

Mais de dois meses depois, a entrevista ao madeirense que já participou em vários programas de talentos chegou às redes sociais e tornou-se viral. O vídeo da conversa foi partilhado no TikTok e soma mais de 532 mil visualizações.

"O Eco Men Afonso Rodrigues foi nosso convidado numa conversa cheia de animação e 'ecos'", sublinhou a RTP Madeira nas redes sociais.

Veja o vídeo: