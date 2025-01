Cláudia Nayra foi uma das convidadas da emissão de segunda-feira, dia 14 de janeiro, do programa "Bom Dia Alegria", do V+. A artista esteve à conversa com Merche Romero e Zé Lopes.

Durante a entrevista, a cantora quis deixar uma mensagem."Lembrem-se de uma coisa: todos nós que estamos aqui, eu detesto homofobia. Portanto, homofobia em Portugal... é o que mais existe. Um recado lá para casa: quando meterem algum comentário mau, nunca se esqueçam que têm filhos, netos, alguém na família que pode ser gay, que pode um dia ter dentes brancos", começou por dizer Cláudia Nayra.

"As pessoas que mais amo neste vida, são as pessoas que são LGTV, comunidade LGTV [sic]", frisou a cantora, sendo corrigida por Zé Lopes: "LGBT". "É a forma do Porto", respondeu Cláudia Nayra.

O momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: