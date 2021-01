"It's a Sin" estreou-se na HBO Portugal no passado sábado, dia 23 de janeiro, e tem somado elogios. Para promover a nova série de Russell T Davies, a HBO Max lançou um novo trailer emotivo centrado nos protagonistas e no flagelo do VIH nos anos 1980.

Além do trailer, o serviço de streaming revelou que a série se estreia nos Estados Unidos a 18 de fevereiro.

Veja o vídeo:

Para o The Guardian, que atribuiu cinco estrelas (5/5) à série, a aposta da HBO e do Channel 4 é "uma obra-prima comovente". "Humor e humanidade estão no centro desta série sublime sobre a comunidade gay de Londres na década de 1980, do criador de 'Queer as Folk'", sublinha Lucy Mangan no jornal britânico.

A revista NME também dá nota máxima ao drama, elogiando a banda sonora, que conta, por exemplo, com temas dos Culture Club, Pet Shop Boys ou Kate Bush. Já para o The Telegraph, a série "vai partir os corações" dos espectadores, ao mesmo tempo que "nos enche de alegria".

Escrita e produzida pelo guionista Russel T Davies ("Queer as Folk", "A Very English Scandal" e "Years and Years"), com Nicola Shindler ("Happy Valley" e "The Stranger") como produtora executiva, a série explora a amizade e o amor durante a crise do VIH em Londres na década de 1980.

Composta por cinco episódios de 60 minutos e um elenco de atores veteranos e novos talentos, "It's a Sin" é protagonizada por Olly Alexander, ao lado de Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis. O elenco também inclui Neil Patrick Harris, Keeley Hawes, Shaun Dooley, Stephen Fry e Tracy Ann Oberman.

Olly Alexander interpreta Ritchie Tozer, de 18 anos, "o menino de ouro da família", que esconde a sua orientação sexual.

Segundo a HBO Portugal "It's a Sin" explora a vida de Ritchie (Alexander), Roscoe (Douglas) e Colin (Howells) enquanto "começam uma nova vida em Londres no início dos anos 1980". "Sem se conhecerem, esses jovens homossexuais e a sua melhor amiga Jill (West), encontram-se e partilham aventuras. Mas a incidência de um novo vírus está a aumentar e em breve as suas vidas serão colocadas à prova de forma inesperada. À medida que a década vai passando e eles crescem à sombra do VIH, eles estão determinados a viver e a amar com mais força do que nunca", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Ao Channel 4, Olly Alexander diz sentir-se "sortudo por fazer parte deste projeto", confessando ser fã de Russel T. Davies.