"When We Kiss" é o novo single de avanço de "Polari", o primeiro disco a solo de Olly Alexander, dos Years & Years. O novo álbum, que vai também contar com os temas “Dizzy”, “Cupid’s Bow” e "Archangel”, chega a 7 de fevereiro.

Produzida por Danny L Harle (Caroline Polachek, Charli XCX) e Finn Keane (Bree Runway), "When We Kiss" conta com uma sonoridade dance pop vibrante e sensual dos anos 80. No tema, o cantor fala sobre um amor desgastado e sem futuro.

Na passadeira vermelha dos MTV EMAs 2024, o cantor britânico conversou com o SAPO Mag sobre o novo disco. "Inspirei-me muito em muitos dos meus heróis queer, como os Pet Shop Boys ou George Michael", contou o cantor.

"Espero voltar em breve a Portugal. Talvez para um festival, ainda não tenho marcado mas fiquem atentos", adiantou o britânico ao SAPO Mag.