A primeira temporada de "Lupin" estreou-se em janeiro na Netflix e liderou o top diário do serviço de streaming em vários países, como Portugal, Brasil, Argentina, Itália, Espanha, Holanda ou Suécia. Depois do furor dos primeiros episódios, o serviço de streaming confirmou que o assaltante francês regressa no verão.

Este fim de semana, a Netflix revelou também o primeiro teaser da segunda parte da primeira temporada. "A sede de vingança de Assane Diop contra Hubert Pellegrini destruiu a família de Assane. Entre a espada e a parede, ele terá de elaborar um novo plano para eliminar Pellegrini, nem que isso implique pôr em perigo a sua própria vida", adianta o serviço de streaming.

Veja o vídeo:

A série francesa é protagonizada por Omar Sy. "Há 25 anos, a vida do jovem Assane Diop sofreu uma profunda transformação quando o seu pai morreu após ser acusado de um crime que não cometeu. Agora adulto, Assane vai inspirar-se em 'Arsène Lupin, Ladrão de Casaca'", resume o serviço de streaming.

"Sedutor, vigarista, mestre do disfarce. Na sombra do passado, ele não quer roubar tempo - apenas a valiosa verdade", acrescenta a Netflix na sinopse de "Lupin".

No arranque da primeira temporada, "anos após uma trágica injustiça, Assane procura ajustar contas - e saldar uma dívida - ao roubar um colar de diamantes, mas o golpe sofre uma inesperada reviravolta". Depois do assalto, "Assane urde um plano para contactar Comet, um recluso que lhe fornece pistas sobre a tragédia de Babakar".